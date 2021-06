IRCTC का शानदार बाइक टूर ऑफर, 36 हजार से कम में ऐसे घूमें मनाली-लेह-श्रीनगर

घूमने के शौकीन अधिकतर लोगों का सपना होता है कि वो बाइक से लेह (लद्दाख) जाएं. अगर आपके मन में भी यह इच्छा है तो IRCTC टूरिज्म इसे पूरा करने का सुनहरा मौका दे रहा है. IRCTC के मुताबिक 13 दिनों के बाइक टूर के लिए करीब 36 हजार रुपये (प्रति व्यक्ति) खर्च करने होंगे. जबकि अन्य पैकेज की कीमत 47 हजार तक भी है. IRCTC की तरफ से इस सफर को बाइकर्स, फोटोग्राफर्स और प्रकृति से प्यार करने वालों के लिए सबसे शानदार बताया गया है.



IRCTC की यह राइड (Manali Leh Srinagar Bike Tour) गर्मियों के सीजन के लिए है. इस बाइक राइड मनाली-लेह-श्रीनगर सर्किट पर सफर करना होगा. सफर में पैंगोंग झील, सनी नुब्रा घाटी के साथ-साथ कई अन्य पर्वतों के दर्शनीय परिदृश्य देखने को मिलेंगे.

IRCTC ने बताया कि सफर कुल मिलाकर 12 रात/13 दिन का होगा. टूर के लिए आपसे अधिकतम करीब 47 हजार रुपये वहीं न्यूनतम करीब 36 हजार रुपये लिए जाएंगे. बुकिंग के लिए आपको irctctourism की साइट पर जाना है. अगर दिल्ली के आस-पास रहते हैं तो आपका सफर दिल्ली से शुरू होगा. यहां से ही आपको बस से दिल्ली से मनाली लेकर जाया जाएगा. फिर आगे का सफर बाइक से तय होगा.

