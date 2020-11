Cyclone का असर, रेलवे ने कैंसिल की यें ट्रेनें, कई के रूट में बदलाव, देखें लिस्ट

तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटीय इलाकों में चक्रवाती तूफान निवार (Cyclone Nivar) के अलर्ट के बीच रेलवे ने कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है, जबकि कुछ ट्रेनों के रूट में भी बदलाव किया गया है. चक्रवाती तूफान 'निवार' आज देर रात तक तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों को पार कर सकता है.

मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान हवा की रफ्तार 120-130 किलोमीटर प्रतिघंटा हो सकती है. इसके साथ ही मौसम विभाग ने 26 नवंबर को भी राज्य में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है.

मौसम विभाग के अलर्ट पर नजर रखते हुए दक्षिणी रेलवे (Southern Railway) ने कई ट्रेनें रद्द करने का ऐलान किया है. रेलवे ने ट्वीट कर जानकारी दी कि चक्रवाती तूफान की वजह से कुछ ट्रेनों को पूर्ण रूप से जबकि कुछ ट्रेनों को आंशिक रूप से कैंसिल किया जा रहा है.

रेलवे के मुताबिक ट्रेन नंबर 02673 Dr MGR Chennai Central-Coimbatore Special train 26 नवंबर को पूर्ण रूप से रद्द रहेगी. इसके अलावा ट्रेन नंबर 02760/02759, ट्रेन नंबर 06053, 06028, 02808 भी 26 नवंबर को कैंसिल रहेंगी.

जबकि कुछ ट्रेनों के रूट्स में कुछ बदलाव भी किया गया है. बता दें कि चक्रवाती तूफान की चेतावनी को देखते हुए दक्षिण रेलवे ने 25 नवंबर के लिए भी कई ट्रेनों को रद्द जबकि कुछ ट्रेनों का आंशिक रूट बदला गया है.

