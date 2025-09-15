scorecardresearch
 

राहुल गांधी को गुरुद्वारे में सिरोपा देना मंजूर नहीं, SGPC ने शुरू की जांच, दोषियों पर होगा एक्शन

राहुल गांधी को गुरुद्वारा बाबा बूढ़ा साहिब में सिरोपा दिए जाने की शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने आलोचना की है. उन्होंने कहा कि इस मामले में आंतरिक समिति ने जांच शुरू कर दी है और जो भी दोषी पाए जाएंगे, उन पर कार्रवाई की जाएगी.

कांग्रेसी सांसद राहुल गांधी. (Photo: X/@INC)
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने गुरुद्वारा बाबा बूढ़ा साहिब, रामदास में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सिरोपा प्रदान करने के विवादास्पद मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. धामी ने स्पष्ट किया कि गुरुद्वारा साहिब के अंदर किसी भी प्रमुख शख्सियत को सिरोपा देने पर रोक है और जो भी इस मामले में दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

एसजीपीसी अध्यक्ष ने एक प्रेस नोट जारी कर बताया कि गुरुद्वारा बाबा बूढ़ा साहिब, रामदास में हुई इस घटना की जांच की जा रही है.

उन्होंने कहा कि आंतरिक समिति के पिछले फैसलों के अनुसार, गुरुद्वारा साहिब के गर्भगृह में प्रमुख हस्तियों को सिरोपा भेंट करने पर पाबंदी है. उन्होंने कहा कि गुरु दरबार में सिरोपा देने का सम्मान केवल धार्मिक हस्तियों, रागी सिंहों और सिख विद्वानों तक ही सीमित है.

जल्द आएंगी जांच की रिपोर्ट

उन्होंने कहा, 'कल तक पूरी रिपोर्ट प्राप्त कर ली जाएगी. यदि कोई दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी.' ये बयान एसजीपीसी के प्रचार सहायक जगतार सिंह खोड़ेपेट ने जारी किया.

'दोषियों पर होगा एक्शन'

धामी ने आगे कहा कि सिख नरसंहार के आरोपी कांग्रेस पार्टी के नेता और गांधी परिवार के सदस्य राहुल गांधी को गुरुद्वारा साहिब से सिरोपा देना किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है.

Advertisement

उन्होंने जोर देकर कहा कि ये सिख समुदाय की भावनाओं का अपमान है और एसजीपीसी ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेगी.

