एक्ट्रेस, MP का बेटा, पूर्व बिग बॉस विनर पकड़ाए थे ड्रग पार्टी से! ओवैसी बोले- गिरफ्तारी क्यों नहीं?

हैदराबाद के बंजारा हिल्स (Banjara Hills) स्थित फाइव स्टार होटल में छापेमारी को लेकर सियासत तेज हो गई है. इस छापेमारी में पुलिस ने 100 से अधिक लोगों को हिरासत में लेने और मौके से मादक पदार्थ जब्त करने का दावा किया. हिरासत में लिए गए लोगों में टॉलीवुड से जुड़े कुछ बड़े नाम और मशहूर हस्तियों के बच्चे शामिल बताए गए. लेकिन बाद में उन सभी को छोड़ दिया गया. इस मुद्दे पर अब AIMIM चीफ और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है.

दरअसल, रविवार को हुई छापेमारी में तमाम बड़े घरों के बच्चे हिरासत में लिए गए थे. हिरासत में लिए गए लोगों में एक मौजूदा सांसद का बेटा, एक अभिनेत्री जिसने एक प्रभावशाली टॉलीवुड फिल्मस्टार परिवार पर कमेंट किया था, आंध्र प्रदेश के एक टॉप पुलिस ऑफिसर की बेटी, एक पूर्व बिग बॉस विनर और अन्य अमीर घरों के बच्चे शामिल हैं.

असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा?

ओवैसी ने होटल में 'रेव' पार्टी के भंडाफोड़ को लेकर राज्य की TRS सरकार पर निशाना साधा और पुलिस पर प्रभावशाली लोगों के दबाव में काम करने का आरोप लगाया. ओवैसी ने ट्विटर पर लिखा कि सभी अमीर बच्चों को रिहा कर दिया गया, जबकि कानून सभी के लिए समान होना चाहिए.

Rule of law is supreme Art 13 & it is very unfortunate that cocaine was found in this “Rave party” and all offspring’s of Rich kids where released not a single arrest apart from the owner of the place

Law should be applied equally to poor & rich @CPHydCity @KTRTRS https://t.co/WehHaS5BTK