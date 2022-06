'आतंकियों की जरूरत नहीं', पैगंबर मामले में ओवैसी ने अलकायदा को लताड़ा

पैगंबर मोहम्मद (Prophet Muhammad) मामले में भारत को धमकी देने वाले आतंकी संगठन अलकायदा पर असदुद्दीन ओवैसी (asaduddin owaisi) ने पलटवार किया है. ओवैसी ने कहा है कि पैगंबर मोहम्मद के नाम की रक्षा करने के लिए मुसलमानों को अल-कायदा जैसे आतंकवादियों की आवश्यकता नहीं है.

बता दें कि भारत में बीजेपी नेताओं द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी की थी, जिसपर विवाद हो गया था. मुस्लिम देशों ने भी इसका विरोध किया था. विवाद बढ़ने के बाद ही बीजेपी ने अपनी नेता नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल पर एक्शन लिया था. इसमें नूपुर को पार्टी से सस्पेंड किया गया था, वहीं नवीन को पार्टी से निकाल दिया गया था.

इस बीच अलकायदा का भी बयान आया था. इसमें कहा गया था कि आतंकी संगठन दिल्ली-मुंबई-यूपी और गुजरात में आत्मघाती हमले करेंगे.

अलकायदा ने कहा था कि हम पैगंबर के अपमान का बदला लेंगे. हम दूसरों से इस लड़ाई में शामिल होने के लिए कहेंगे. हम उन लोगों को मार देंगे जो पैगंबर मोहम्मद का अपमान करते हैं. हम अपने और अपने बच्चों के शरीर में विस्फोटक बांधेंगे ताकि ऐसे लोगों को उड़ाया जा सके. पैगंबर मुहम्मद के अपराधियों को हम माफ नहीं करेंगे. दिल्ली, मुंबई, यूपी और गुजरात में भगवाधारियों का अंत करेंगे. वह न अपने घर में छुप पाएंगे और न ही सुरक्षाबल उन्हें बचा पाएंगे.

ओवैसी ने अलकायदा को लताड़ा

AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने ट्विटर पर लिखा है कि हमारे पैगंबर मोहम्मद का नाम पहले से ऊंचा है, हमें उसकी रक्षा के लिए अल-कायदा जैसे आतंकवादियों की जरूरत नहीं है. अल्लाह हमारे देश को उनसे बचाए जो हिंसा करते हैं और इस्लाम का नाम खराब करते हैं.

