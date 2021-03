क्योंकि सास भी कभी बहू थी: हैरी और मेगन के इंटरव्यू को लेकर सोशल मीडिया पर फनी मीम्स की बाढ़

प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन मर्केल की ओर से अमेरिकी टीवी प्रेजेंटर ओप्रा विन्फ्रे को दिए गए इंटरव्यू को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चटकारे लिए जा रहे हैं. मेगन ने इस इंटरव्यू में निजी बातों का जिक्र करते हुए कहा था कि उनकी प्रिंस हैरी के साथ शादी के बाद कैसे जिंदगी बदल गई. इस इंटरव्यू को सास-बहू पर किसी भारतीय सीरियल से जोड़ कर सोशल मीडिया पर मीम की बाढ़ आई हुई है.

@KamilKaramali ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया कि मेरे माता-पिता मेगन और हैरी का इंटरव्यू का तभी देखना पसंद करेंगे अगर इसे भारतीय सोप ओपेरा फॉर्मेट में पेश किया जाए.

the only way my parents would watch the Meghan and Harry interview was if it was delivered in an Indian soap opera format pic.twitter.com/sqrEn3kiXG — Kamil Karamali (@KamilKaramali) March 9, 2021

ट्विटर यूजर @HaramiParindey ने तो इस इंटरव्यू को पंजाबी बोलचाल में ही बदल दिया.

Honest Punjabi conversation. pic.twitter.com/ohKjFFXeFw — Pakchikpak Raja Babu (@HaramiParindey) March 9, 2021

@TulasiSrinivas1 ने अपने ट्वीट में कहा- ओप्रा का मेगन और हैरी के साथ इंटरव्यू भारतीय संयुक्त परिवार पर बने किसी सोप ओपेरा की कड़ी जैसा था. वही विरासत के मुद्दे, वही औरतों के आपसी झगड़े, वही नैतिकता की नुमाइश. अगर नेटफ्लिक्स काम नहीं करता तो उन्हें बॉलीवुड ट्राई करना चाहिए.

The @Oprah interview with Meghan and Harry was just like an episode of a soap opera on the Indian joint family. Same petty preoccupations over inheritance, same fights between women over wedding stuff, same moral grandstanding. If #netflix doesn’t work they should try Bollywood! pic.twitter.com/5V98xJE7TU — DrTulasiSrinivas (@TulasiSrinivas1) March 8, 2021

@aayushjain95 ने अपने ट्वीट में चुटकी ली कि अगर मेगन और हैरी भारतीय जोड़ा होते तो क्वीन ने कहा होता कि मेगन ने हैरी को अपने काबू में लेने के लिए काला जादू किया.

If #MeghanAndHarry were an Indian couple, the Queen would've called Meghan a witch and that she's done Black magic on Harry to get him into her control 😂#JustIndianThings — AJ (@aayushjain95) March 9, 2021

ट्विटर यूजर @AlokSShinde ने इंटरव्यू को एकता कपूर के सोप ओपेरा से जोड़ दिया. ट्वीट में लिखा- एकता कपूर जल्दी भारतीय दर्शकों के लिए हैरी और मेगन के ओप्रा को दिए इंटरव्यू पर 300 से ज्यादा कड़ियों का नया सोप ओपेरा लॉन्च करेंगी.

Ekta Kapoor will soon launch a new soap-opera with 300+ episodes for Indian audiences based on Harry and Meghan’s interview with Oprah.. #RoyalFamily #OprahMeghanHarry — Alok Shinde (@AlokSShinde) March 9, 2021

@NaserMestarihi का ये ट्वीट देखिए.

If the Meghan & Harry interview was an Indian drama. 😂 pic.twitter.com/cN2ict8KoB — Naser (@NaserMestarihi) March 8, 2021

@ChicksIntheOff ने अपने ट्वीट में इस तरह चुटकी ली.

The Queen after watching that interview #OprahMeghanHarry pic.twitter.com/KWdo489JF3 — Chicks in the Office (@ChicksInTheOff) March 8, 2021

Disappointed that Oprah didn't ask Meghan Markle to rate Deepika, Kareena, Katrina, Priyanka in order of acting ability. — Trendulkar (@Trendulkar) March 9, 2021