President election: द्रौपदी मुर्मू का दिल्ली में जोरदार स्वागत, NDA उम्मीदवार के तौर पर कल करेंगी नामांकन

President election: द्रौपदी मुर्मू जो कि NDA की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं, वह आज दिल्ली पहुंची. यहां एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत हुआ. द्रौपदी मुर्मू कल यानी 24 जून को राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगी. सुबह ही भुवनेश्वर एयरपोर्ट से उन्होंने दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी.

दिल्ली एयरपोर्ट पर NDA की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू से कई नेता भी मिलने पहुंचे. केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, अर्जुन राम मेघवाल और डॉ. वीरेंद्र कुमार और बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने दिल्ली एयरपोर्ट पर द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया.

एनडीए की राष्ट्रपति प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू 24 जून को संसद भवन में 12 बजे नामांकन दाखिल करेंगी. इस मौके पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनडीए के बड़े नेता और कई राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे.

द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की जरूरत है. मुर्मू के लिए कम से कम चार सेट नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे. इस बीच भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर पार्टी के नेताओं से मुलाकात की. वह राष्ट्रपति चुनाव में मुर्मू के पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए देशभर का दौरा करेंगे.

18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव, यशवंत सिन्हा से मुकाबला

बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए 29 जून नामांकन की अंतिम तारीख है. देश के नए राष्ट्रपति का चुनाव 18 जुलाई को होना है. वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी. NDA की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का मुख्य मुकाबला विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा से है.

