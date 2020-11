Pollution Updates: प्रदूषण से लगातार खराब हो रही दिल्ली की हवा, इन 5 शहरों में भी 'गंभीर' स्थिति

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उससे सटे एनसीआर में वायु प्रदूषण (Pollution) गंभीर स्थिति में पहुंच गया है. दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) बढ़कर 440 तक पहुंच गया जबकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम में भी वायु गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज की गई है.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार रविवार की सुबह दिल्ली के आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 431, जहांगीरपुरी में 465, पंजाबी बाग में 426 और रोहिणी में 424 रिकॉर्ड किया गया. जो कि गंभीर श्रेणी में आता है.

