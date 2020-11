Corona In Delhi: दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा- प्रदूषण नहीं, लापरवाही से बढ़ रहा कोरोना

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार कोरोना (Corona) के रिकॉर्ड केस सामने आ रहे हैं. इस बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) ने उम्मीद जताई है कि अब कोरोना मामलों में गिरावट आ सकती है. सत्येंद्र जैन ने कहा कि तीसरा पीक चल रहा है. पहला 23 जून को, दूसरा 17 सितंबर को और तीसरे पीक में अब 7 हज़ार केस सामने आए हैं. उन्होंने कहा, हमें लगता है इसके बाद डाउन ही जाना चाहिए.



अस्पतालों में बढ़ी बेड्स की संख्या

सत्येंद्र जैन ने शनिवार को कहा कि कल दिल्ली सरकार ने अस्पतालों में 500 बेड अलॉट किए हैं, जिसमें 110 ICU बेड भी शामिल हैं. इसके साथ प्राइवेट अस्पताल में 685 कोविड बेड बढ़ाए गए हैं. कुल 1185 बेड अस्पतालों में बढ़ाए गए हैं. सत्येंद्र जैन ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में ICU बेड्स हैं, लेकिन संपन्न लोग अधिकतर प्राइवेट अस्पतालों में जाना चाहते हैं. इसलिए कुछ प्राइवेट अस्पतालों में दिक्कत है. उन्होंने कहा कि 80% ICU बेड प्राइवेट अस्पताल में रिजर्व किए थे. जिस पर कोर्ट ने स्टे लगा दिया है. फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. कोर्ट के आदेश के खिलाफ नहीं जा सकते.

ICU beds are still available in govt hospitals in Delhi. But since affluent people prefer private hospitals over govt hospitals so, they are facing problems in private hospitals: Delhi Health Minister Satyendra Jain on availability of ICU beds in hospitals. #COVID pic.twitter.com/EZ66wq8uYI