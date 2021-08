PM मोदी बोले- 'मेक इन इंडिया' का बेहतरीन नमूना 'विक्रांत', नौसेना को बधाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमानवाहक जहाज 'विक्रांत' को 'मेक इन इंडिया' का बेहतरीन नमूना बताया और इसके समुद्री परीक्षण की 'ऐतिहासिक' उपलब्धि पर भारतीय नौसेना को बधाई दी.

विमानवाहक जहाज 'विक्रांत' का समुद्र में बहुप्रतीक्षित परीक्षण बुधवार को शुरू हो गया. यह देश में निर्मित सबसे बड़ा और विशालकाय युद्धपोत है.

प्रधानमंत्री ने बुधवार को अपने एक ट्वीट में कहा, 'भारतीय नौसेना द्वारा डिजायन किए गए और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित स्वदेशी विमानवाहक जहाज 'विक्रांत' ने आज अपना पहला समुद्री परीक्षण आरंभ किया. यह 'मेक इन इंडिया' का नायाब नमूना है. भारतीय नौसेना और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई.'

The Indigenous Aircraft Carrier 'Vikrant', designed by Indian Navy's Design Team and built by @cslcochin, undertook its maiden sea sortie today. A wonderful example of @makeinindia. Congratulations to @indiannavy and @cslcochin on this historic milestone. pic.twitter.com/AjnafkxOaT