अफगानिस्तान संकट पर पीएम मोदी और पुतिन के बीच बात, 45 मिनट तक हुई चर्चा

अफगानिस्तान (Afghanistan) के ताज़ा हालात को लेकर भारत (India) और रूस (Russia) के राष्ट्र प्रमुखों के बीच बातचीत हुई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार दोपहर को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से करीब 45 मिनट तक बातचीत की.



जानकारी के मुताबिक, दोनों नेताओं ने इस दौरान अफगानिस्तान के ताजा हालात और दोनों देशों के सहयोग को लेकर चर्चा की.

Had a detailed and useful exchange of views with my friend President Putin on recent developments in Afghanistan. We also discussed issues on the bilateral agenda, including India-Russia cooperation against COVID-19. We agreed to continue close consultations on important issues.