ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में PM मोदी का संबोधन, बोले- मुश्किल वक्त में हमेशा साथ रहा रूस

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम (EEF) को संबोधित किया. पीएम मोदी ने इस दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का शुक्रिया अदा किया. पीएम ने कहा कि रूस-भारत ने वक्त-वक्त पर अपनी दोस्ती निभाई है. पीएम बोले कि Vladivostok (रूस का शहर) यूरेशिया और पैसिफिक का संगम है.



पीएम मोदी ने कहा कि साल 2019 में मैंने Vladivostok में एक फोरम में हिस्सा लिया था, जिसमें एक्ट फार ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत की गई थी. भारत और रूस एक गहरे दोस्त हैं, वक्त-वक्त पर दोनों देशों ने एक-दूसरे का साथ दिया है.



पीएम ने कहा कि कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई में दोनों देश एक साथ आए और वैक्सीन के क्षेत्र में दोनों की जोड़ी ने दुनिया को मदद पहुंचाई. भारत और रूस की एनर्जी के क्षेत्र में पार्टनरशिप दुनिया को एक नई दिशा दे सकती है.

India has a talented and dedicated workforce, while the Far East is rich in resources.



So, there is tremendous scope for Indian talent to contribute to the development of the Russian Far East: PM @narendramodi