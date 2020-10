कोरोना के खिलाफ PM मोदी ने की कैंपेन की शुरुआत, बताया- जीतने का फॉर्मूला

देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 68 लाख को पार कर गया है. त्योहारी सीजन में कोरोना के कहर को कम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए जागरुकता अभियान की आज से शुरुआत की है. इस जागरुकता कैंपेन का स्लोगन है, 'जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं.' पीएम मोदी ने लोगों से कई अपील की है.

पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ट्वीट करते हुए कहा कि भारत में कोरोना के खिलाफ की लड़ाई लोगों ने शुरू की और इसको हमारे कोरोना योद्धाओं से बहुत ताकत मिलती है. हमारे सामूहिक प्रयासों ने कई लोगों की जान बचाई है. हमें कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी रखनी होगी और अपने नागरिकों को वायरस से बचाना होगा.

Let us #Unite2FightCorona!



Let us always remember:



Wear a mask.



Wash hands.



Follow social distancing.



Practice ‘Do Gaj Ki Doori.’



Together, we will succeed.



Together, we will win against COVID-19. pic.twitter.com/x5bymQpqjx