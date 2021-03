World Water Day: जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए चलेगा 'जल शक्ति अभियान', PM मोदी कल करेंगे शुरुआत

विश्व जल दिवस (World Water Day) के अवसर पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मार्च को जल शक्ति अभियान (Jal Shakti Abhiyan) 2021 की शुरुआत करेंगे. इस अभियान का थीम वेयर इट फॉल्स, वैन इट फॉल्स होगा. ये अभियान 22 मार्च से 30 नवंबर तक चलेगा.

इस दौरान सभी शहरी और ग्राणीण क्षेत्रों के लोगों को जागरुक किया जाएगा और ये बताया जाएगा की किस तरह से वह जल बचाकर अपने भविष्य को बेहतर कर सकते हैं. इसे लोगों की भागीदारी के माध्यम से जमीनी स्तर पर जल संरक्षण के लिए एक जन आंदोलन के रूप में लॉन्च किया जाएगा. इसका उद्देश्य सभी हितधारकों को बारिश के पानी के भंडारण को सुनिश्चित करने के लिए जलवायु परिस्थितियों और उप-समतल क्षेत्रों के लिए उपयुक्त बारिश का पानी संरक्षित करना है.

