Vande Bharat Express: आज देश को मिलेगी 5वीं वंदे भारत ट्रेन, PM मोदी दिखाएंगे हरी झंडी, जानें रूट और टाइम टेबल

भारत को आज पांचवीं वंदे भारत ट्रेन मिलने वाली है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज (11 नवंबर) से दक्षिण भारत के दो दिन के दौरे पर रहेंगे. इस बीच वो चेन्‍नई-मैसूर वंदे भारत एक्‍सप्रेस ट्रेन की सौगात देंगे. देश की पांचवी और दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन को शुक्रवार को हरी झंडी द‍िखाई जाएगी. बता दें कि चेन्नई मैसूर वंदे भारत का ट्रायल रन चेन्नई के एमजी रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन से शुरू हो चुका है. इस बात की जानकारी रेल मंत्रालय की तरफ से वंदे भारत ट्रेन के ट्रायल रन के वीडियो जारी कर दी गई थी. इसके साथ ही आज पीएम मोदी भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे.

क्या है पीएम मोदी का प्लान

पीएम मोदी 11 नवंबर की सुबह 10:20 बजे बेंगलुरु के केएसआर रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस और भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे. इसके बाद प्रधानमंत्री सुबह करीब 11:30 बजे केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का उद्घाटन करेंगे. वहीं दोपहर को प्रधानमंत्री नादप्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे और तमिलनाडु के डिंडीगुल में गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान के 36वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे.

Beautiful early morning views of #Vandebharat Express at KSR Bengaluru today



The inaugural special train of Mysuru - Chennai #Vandebharat will be flagged off by Hon'ble @PMOIndia today from KSR Bengaluru pic.twitter.com/LX0Xgeb278