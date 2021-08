आजादी के 75वें वर्ष 75 नयी वंदेभारत ट्रेनें चलेंगी, प्रधानमंत्री मोदी का ऐलान

Independence Day 2021: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी की 75वीं सालगिरह पर अगले 75 सप्ताह में 75 वंदेभारत ट्रेनें (Vande Bharat Trains) चलाने का ऐलान किया है, जो देश के हर कोने को आपस में जोड़ेंगी.

75 Vande Bharat trains will connect every corner of India in 75 weeks of Amrit Mahotsav of Independence: PM Modi pic.twitter.com/2wIMt6hpXu