पेगासस पर दंगल, राहुल ने सरकार को घेरा तो BJP ने याद दिलाया यूपी-कर्नाटक

कृषि कानून हो या फिर पेगासस जासूसी विवाद विपक्ष द्वारा कई मसलों पर संसद के दोनों सदनों में हंगामा किया जा रहा है. मॉनसून सत्र (Monsoon Session) में अबतक कई बार संसद की कार्यवाही को रद्द करना पड़ा है, क्योंकि सदन में ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन जारी है.

इसी गतिरोध पर अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने सरकार पर हमला बोला है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने राहुल गांधी पर पलटवार किया है.



सरकार पर राहुल गांधी का निशाना



कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बुधवार को एक बार फिर केंद्र सरकार पर बरसे. विपक्षी नेताओं के साथ साझा प्रेस वार्ता करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार संसद में पेगासस मामले पर चर्चा नहीं करनी चाहती है. हमें सरकार जवाब दे कि उसने पेगासस का इस्तेमाल किया या नहीं.



राहुल गांधी की ओर से आरोप लगाया गया कि सरकार ने सिर्फ प्राइवेसी नहीं बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन किया है. देश के लोगों के फोन में हथियार डाला गया, जिसका इस्तेमाल आतंकवादियों के खिलाफ किया जाना था उसे देश के लोगों पर इस्तेमाल कर रहे हैं.

Shri @RahulGandhi addresses the media along with leaders of Like Minded Opposition Parties. #BJPDebateSeDaroMat pic.twitter.com/VWRKptpinI