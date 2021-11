पूर्व पीएम नेहरू की जयंती समारोह से BJP गायब, जयराम रमेश बोले- 'क्या इससे भी बुरा कुछ हो सकता है?'

14 नवंबर को देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू(Jawaharlal Nehru) की जयंती पर हर साल संसद के सेंट्रल हॉल (Parliament Central Hall) में उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करने की परंपरा रही है. ऐसे में कांग्रेस (Congress) ने इस अवसर पर राज्यसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष और मंत्रियों की अनुपस्थिति को लेकर सरकार पर निशाना साधा.

जानकारी के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी के अन्य नेताओं के साथ, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुईं.

ऐसे में केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी के दिग्गज नेताओं के कार्यक्रम में शामिल न होने पर, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्विटर पर नाराज़गी ज़ाहिर की. उन्होंने लिखा- 'आज संसद के सेंट्रल हॉल में जिनकी तस्वीर लगी है, उनके लिए आयोजित पारंपरिक समारोह में असाधारण दृश्य देखने को मिला. लोकसभा स्पीकर अनुपस्थित थे. राज्यसभा के चेयरमैन अनुपस्थित थे. एक भी मंत्री मौजूद नहीं था. क्या इससे भी बुरा कुछ हो सकता है?'

