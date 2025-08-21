scorecardresearch
 

Youtuber ने दुर्लभ प्रजाति के गोह का किया शिकार, मांस पकाया... वीडियो वायरल होते ही हुआ अरेस्ट

ओडिशा के मयूरभंज से चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक यूट्यूबर ने दुर्लभ प्रजाति के गोह (मॉनिटर लिजर्ड) का शिकार किया, फिर उसका मांस पकाया और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया. इस मामले में अब पुलिस ने आरोपी यूट्यूबर को अरेस्ट कर लिया है.

यूट्यूबर ने पकाया दुर्लभ प्रजाति के गोह का मांस. (Photo: ITG)
यूट्यूबर ने पकाया दुर्लभ प्रजाति के गोह का मांस. (Photo: ITG)

ओडिशा के मयूरभंज से हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक यूट्यूबर को दुर्लभ और संरक्षित प्रजाति के गोह यानी मॉनिटर लिजर्ड का शिकार करने और उसका मांस पकाने के आरोप में अरेस्ट किया गया है. यूट्यूबर ने इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर डाला था, जिसके बाद वह वायरल हो गया. पुलिस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई में जुटी है.

जानकारी के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी की पहचान रूपा नायक के रूप में हुई है. वह मयूरभंज जिले के असनाबनी गांव का रहने वाला है. रूपा नायक अपनी ससुराल से लौट रहा था, तभी बांता इलाके के पास उसे सड़क किनारे एक मरी हुई गोह दिखी. उसने गोह को उठाया, घर ले जाकर काटा और पकाया. इस पूरी प्रक्रिया का वीडियो भी बनाया और सोशल मीडिया में अपलोड कर दिया. वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया. वन विभाग ने मामले का संज्ञान लेकर कार्रवाई शुरू की और केस दर्ज किया.

पुलिस ने आरोपी की पहचान कर उसे अरेस्ट कर लिया. पूछताछ के दौरान पुलिस के सामने आरोपी रूपा नायक ने अपनी गलती स्वीकार कर ली. रूपा नायक के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत कार्रवाई की गई है. वन अधिकारी ने कहा कि हमें सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात का पता चला. पूछताछ में रूपा नायक ने बताया कि वह अपनी पत्नी को लेकर उनके मायके गया था. 

ससुराल से लौटते समय बंता चौक से 2 किलोमीटर दूर सड़क किनारे मृत गोह दिखाई दी, जिसे वह घर ले आया. रूपा एक यूट्यूबर है. इसी को लेकर प्रचार प्रसार करने और उससे कुछ पैसे कमाने के इरादे से गोह का मांस पकाने का वीडियो बनाया. उसे यूट्यूब पर वायरल किया. वन विभाग के अधिकारियों ने साफ किया है कि किसी भी संरक्षित या विलुप्तप्राय प्रजाति के जानवर का शिकार, हत्या गंभीर अपराध है.

