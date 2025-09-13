ओडिशा: युवक ने खुद के ऊपर पेट्रोल गिराकर लगा ली आग, गई जान

ओडिशा के गंजाम जिले के बेरहामपुर में एक 21 वर्षीय युवक ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली. इस दर्दनाक घटना में गंभीर रूप से झुलसे युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई. मृतक की पहचान सूरज साहू के रूप में हुई है.

सोशल मीडिया पर लिखा भावुक स्टेटस

घटना से पहले सूरज ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक स्टेटस डाला था. उसमें लिखा था— “No one is responsible for my loss” यानी "मेरी जान जाने के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है." इसके साथ ही उसने उदासी भरा वीडियो भी साझा किया. इस पोस्ट के बाद ही उसने यह आत्मघाती कदम उठाया.

कैसे हुई घटना?

बुधवार को सूरज साहू बेरहामपुर के बाड़ा बाजार थाना क्षेत्र के मेंटु चौक पर पहुंचा. वहां उसने पेट्रोल डालकर खुद को आग के हवाले कर दिया. देखते ही देखते वह लपटों से घिर गया. आसपास मौजूद लोगों ने किसी तरह आग बुझाई और तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया.

पहले एमकेसीजी, फिर एआईआईएमएस भुवनेश्वर में भर्ती

भारी झुलसने के कारण सूरज को सबसे पहले बेरहामपुर के एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के बर्न वार्ड में भर्ती कराया गया. लेकिन उसकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई. डॉक्टरों की सलाह पर उसे बेहतर इलाज के लिए एआईआईएमएस भुवनेश्वर रेफर किया गया.

80 प्रतिशत झुलसा

डॉक्टरों के मुताबिक सूरज करीब 80 प्रतिशत जल चुका था. गंभीर स्थिति को देखते हुए लगातार इलाज जारी था, लेकिन उसकी तबीयत में सुधार नहीं हुआ. अंततः शुक्रवार शाम इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया.

पारिवारिक तनाव को बताया वजह

पुलिस जांच में सामने आया है कि सूरज साहू लंबे समय से पारिवारिक समस्याओं से जूझ रहा था. इसी तनाव के कारण उसने यह चरम कदम उठाया. हालांकि, पुलिस अब मामले की गहराई से जांच कर रही है और उसके परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है.

इलाके में मातम और संवेदनाएं

सूरज की मौत की खबर सुनते ही परिवार और इलाके में शोक की लहर दौड़ गई. स्थानीय लोगों ने इस घटना को बेहद दुखद बताया. उनका कहना है कि मानसिक तनाव और अवसाद जैसी स्थितियों में युवाओं को परामर्श और सहयोग मिलना चाहिए, ताकि वे ऐसे कदम न उठाएं.

पुलिस कर रही जांच

बाड़ा बाजार थाना पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस सोशल मीडिया पर डाले गए स्टेटस और वीडियो की भी जांच कर रही है. साथ ही यह पता लगाया जा रहा है कि युवक किस तरह के तनाव से गुजर रहा था.

