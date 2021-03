NSA अजित डोभाल से मिले अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड, कहा- चुनौतियों पर साथ कर रहे काम

भारत के सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड जेम्स ऑस्टिन ने शुक्रवार को मुलाकात की. दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, सुरक्षा और अन्य अहम मुद्दों को लेकर बातचीत हुई. ऑस्टिन तीन दिन की यात्रा पर शुक्रवार को भारत पहुंचे हैं.

लॉयड जेम्स ऑस्टिन ने इस मुलाकात की तस्वीर भी ट्विटर पर साझा की. उन्होंने डोभाल के साथ की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ''बीती रात एनएसए अजित डोभाल के साथ बेहतरीन मुलाकात रही. यह मुलाकात देशों के बीच सहयोग की व्यापकता और हमारे बीच महत्वपूर्ण रक्षा साझेदारी के महत्व को दर्शाती है. हिंद-प्रशांत क्षेत्र में मौजूद गंभीर चुनौतियों के समाधान के लिए दोनों देश साथ काम कर रहे हैं.''

Great meeting with National Security Advisor Doval last night. The breadth of collaboration between our two nations reflects the significance of our Major Defense Partnership as we work together to address the most pressing challenges facing the Indo-Pacific region. pic.twitter.com/DoMZiJDiF1