मदरसे में 12 साल के बच्चे का कत्ल... यौन शोषण की बात उजागर करने की दी थी धमकी, नाबालिगों ने दिया वारदात को अंजाम

ओडिशा के नयागढ़ में हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई है. यहां एक मदरसे में 12 साल के बच्चे का सीनियर छात्रों ने पहले यौन शोषण किया, इसके बाद उसकी हत्या कर शव सेप्टिक टैंक में फेंक दिया. इस मामले में पुलिस ने पांच नाबालिग छात्रों को हिरासत में लिया है. जांच में पता चला है कि मृतक छात्र ने यौन शोषण का खुलासा करने की धमकी दी थी.

मदरसे में नाबालिग छात्र की कर दी हत्या. (Photo: Representational)
ओडिशा के नयागढ़ जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां रानपुर थाना क्षेत्र में स्थित मदरसे के पांच नाबालिग छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया है. पुलिस का कहना है कि इन आरोपियों ने मदरसे के 12 साल के छात्र की हत्या कर दी और शव को सेप्टिक टैंक में फेंक दिया.

एजेंसी के मुताबिक, पुलिस ने बताया कि यह घटना 2 सितंबर को हुई थी. मृतक छात्र का नाम अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है. शुरुआती जांच में पता चला है कि पीड़ित छात्र कट्टक जिले के बदंबा क्षेत्र का रहने वाला था. उसने सीनियर छात्रों द्वारा जूनियर छात्रों के साथ किए जा रहे यौन शोषण की बात उजागर करने की धमकी दी थी. इसी को लेकर आरोपी छात्रों ने उसे निशाना बनाया और हत्या कर दी.

ASP नयागढ़ सुभाष चंद्र पांडा ने बताया कि मृतक छात्र के साथ सीनियर छात्र पिछले छह महीने से यौन उत्पीड़न कर रहे थे. 31 अगस्त को भी उसकी हत्या का प्रयास किया गया था. जब शव सेप्टिक टैंक से बरामद किया गया तो शुरुआत में यह एक्सीडेंट जैसा मामला लगा, लेकिन जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि छात्र को शारीरिक यातना दी गई और गला घोंटकर उसकी हत्या की गई है.

जांच में यह भी सामने आया कि हत्या से पहले पीड़ित को दो सीनियर छात्रों, जिनमें 15 साल का छात्र भी शामिल था, दोनों ने यौन उत्पीड़न भी किया था. पुलिस का कहना है कि मुख्य आरोपी और उसके चार साथियों ने मिलकर 12 साल के छात्र की हत्या कर दी.

पुलिस ने पांचों नाबालिग छात्रों को हिरासत में लिया और उन्हें कोर्ट में पेश किया. इस मामले में हत्या और POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है. पुलिस ने तीन नाबालिगों को हत्या, एक को हत्या और POCSO एक्ट के तहत, और एक को केवल POCSO एक्ट के तहत आरोपी बनाया है. सभी आरोपियों को अंगुल स्थित नाबालिग सुधार गृह में भेज दिया गया है.

इस वारदात के बाद नयागढ़ और आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई. पुलिस और प्रशासन मामले की गहन जांच कर रहे हैं, ताकि सभी पहलुओं और घटना का पता लगाया जा सके.

