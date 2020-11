दिल्लीः कोरोना पर सियासत जारी, गौतम गंभीर बोले- केजरीवाल सरकार ने हमारा कोविड सेंटर लौटा दिया

दिल्ली में एक ओर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं तो दूसरी ओर इस महामारी को लेकर आरोप-प्रत्यारोप का खेल भी जारी है. दिल्ली से बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल ने हमारे कोविड सेंटर को लौटा दिया जबकि दिल्ली को बेड की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है.

दिल्ली से बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने एक ट्वीट में प्रशासन की ओर से भेजे गए एक पत्र को भी पोस्ट किया है. इसमें विवेक विहार के एसडीएम देवेंद्र शर्मा की ओर से गौतम गंभीर फाउंडेशन की सीईओ अपराजिता सिंह को भेजे पत्र में आइसोलेशन सेंटर के लिए 50 बेड के योगदान को लौटाने की बात कही गई है.

शाहदरा जिले के विवेक विहार के एसडीएम देवेंद्र शर्मा ने 17 नवंबर को लिखे पत्र में गौतम गंभीर फाउंडेशन की सीईओ को बताया कि टेलीफोनिक बातचीत के बाद सेंटर की चाबी वापस की जा रही है. इस कोविड आइसोलेशन सेंटर में 50 बेड की व्यवस्था थी.

आइसोलेशन सेंटर में 50 मेडिकल बेड, 50 बेड सीट के गद्दे, 50 तकिया कवर, 50 स्टैनलेस स्टील साइड टेबल, 50 कुर्सी, किट और ट्राली के साथ 20 ऑक्सीजन सिलेंडर, 2 स्मार्ट टीवी, 50 इलेक्ट्रिक केटल, 2 हॉट एंड कोल्ड वोल्टास वाटर कूलर और कटलरी सेट की व्यवस्था की गई थी, लेकिन प्रशासन की ओर से गौतम गंभीर फाउंडेशन को ये सब लौटा दिया गया.

SHAME DIED OF SHAME! @ArvindKejriwal returned our COVID centre when Delhi is running from pillar to post for beds! pic.twitter.com/yagch1Bkqm