असम: डॉक्टर को पीटती भीड़ का वीडियो वायरल, सीएम हिमंत ने दिए कार्रवाई के आदेश

देश में कोरोना के संकट काल के दौरान जहां एक तरफ डॉक्टर्स आगे आकर मरीजों की जान बचाने में जुटे हुए हैं वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर्स को पीटे जाने के वीडियो सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाते हैं. ऐसा ही एक मामला असम से सामने आया है. जहां भीड़ ने एक डॉक्टर को बुरी तरह बर्तनों से मार-मारकर बेहाल कर दिया.



यह मामला तब नजर में आया जब एक ट्विटर यूजर डॉक्टर कमल देबनाथ ने अपने ट्विटर अकाउंट पर डॉक्टर पर भीड़ द्वारा हमले का एक वीडियो शेयर किया गया. डॉक्टर कमल ने इस वीडियो को शेयर करते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा को टैग करते हुए कहा कि देख लीजिये असम में फ्रंटलाइन वर्कर्स की क्या हालत है. हम अक्षमता का बोझ उठा रहे हैं.





Such barbaric attacks on our frontline workers won't be tolerated by our administration. @gpsinghassam @assampolice Ensure that the culprits brought to justice. https://t.co/HwQfbWwYmn

वहीं मामला संज्ञान में आते ही सीएम हिमंत बिस्वा ने असम के स्पेशल डीजीपी जीपी सिंह और असम पुलिस को निर्देश देते हुए कार्रवाई के आदेश दिए. सीएम ने कहा कि राज्य में इस तरह से फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ यह व्यवहार प्रशासन बिलकुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा.

Sir, three persons have been arrested till now. We would account for all those involved. SP @Hojai_Police is on the task.