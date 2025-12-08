POK में फिर से भारत के खिलाफ नई साजिश रच रहा लश्कर, रावलकोट में तैयार किए आतंकी लॉन्च पैड

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) में कुख्यात आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) एक बड़ी साजिश रच रहा है. 'आजतक' के पास मौजूद तस्वीरों से यह खुलासा हुआ है कि लश्कर रावलकोट के खैगला इलाके में अपने जिहादियों के लिए लॉन्च पैड और शेल्टर का निर्माण कर रहा है.

और पढ़ें

यह इमारत एक 'डुअल यूज़' (दोहरी इस्तेमाल वाली) सुविधा बताई जा रही है, जिसे 'अल-अक्सा मरकज' नाम दिया गया है. लश्कर इसे मस्जिद बताकर अपनी असल मंशा छिपाने की कोशिश कर रहा है.

वीडियो फुटेज में लश्कर का POK प्रवक्ता आमिर ज़िया शुरुआत में इसे मस्जिद बताते हैं, लेकिन बातचीत के दौरान गलती से इसे 'मरकज' कह देते हैं, जिससे आतंकी संगठन की असली योजना स्पष्ट हो जाती है. दरअसल, मरकज की आड़ में ही लश्कर-ए-तैयबा आतंकी लॉन्च पैड तैयार करता है.

यह भी पढ़ें: तालिबान से लड़ाई, बलूचिस्तान-पीओके में विद्रोह...क्या आजादी के बाद से सबसे नाजुक मोड़ पर है PAK?

लश्कर की नई रणनीति

पहले भारतीय सेना ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत इस इलाके में लश्कर के कई लॉन्च पैड को सफलतापूर्वक तबाह कर दिया था. अब लश्कर ने अपनी रणनीति बदल दी है.

Advertisement

उनकी योजना POK के अलग-अलग इलाकों में छोटे-छोटे 'मरकज' बनाकर अपने आतंकियों को छिपाने और सुरक्षित रखने की है, ताकि सुरक्षा एजेंसियां उन्हें आसानी से निशाना न बना सकें. यह निर्माण सीधे तौर पर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है.

---- समाप्त ----