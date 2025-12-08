scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

POK में फिर से भारत के खिलाफ नई साजिश रच रहा लश्कर, रावलकोट में तैयार किए आतंकी लॉन्च पैड

POK के रावलकोट में लश्कर-ए-तैयबा (LeT) एक बड़ी साजिश के तहत खैगला में 'अल-अक्सा मरकज़' के नाम पर आतंकियों के लिए लॉन्च पैड और शेल्टर बना रहा है. लश्कर प्रवक्ता ने गलती से इसे मरकज़ कबूल किया है.

Advertisement
X
लश्कर प्रवक्ता ने खुद कबूला कि पीओके में ‘मरकज’ बनाया जा रहा है. (Photo-ITG)
लश्कर प्रवक्ता ने खुद कबूला कि पीओके में ‘मरकज’ बनाया जा रहा है. (Photo-ITG)

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) में कुख्यात आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) एक बड़ी साजिश रच रहा है. 'आजतक' के पास मौजूद तस्वीरों से यह खुलासा हुआ है कि लश्कर रावलकोट के खैगला इलाके में अपने जिहादियों के लिए लॉन्च पैड और शेल्टर का निर्माण कर रहा है.

यह इमारत एक 'डुअल यूज़' (दोहरी इस्तेमाल वाली) सुविधा बताई जा रही है, जिसे 'अल-अक्सा मरकज' नाम दिया गया है. लश्कर इसे मस्जिद बताकर अपनी असल मंशा छिपाने की कोशिश कर रहा है.

वीडियो फुटेज में लश्कर का POK प्रवक्ता आमिर ज़िया शुरुआत में इसे मस्जिद बताते हैं, लेकिन बातचीत के दौरान गलती से इसे 'मरकज' कह देते हैं, जिससे आतंकी संगठन की असली योजना स्पष्ट हो जाती है. दरअसल, मरकज की आड़ में ही लश्कर-ए-तैयबा आतंकी लॉन्च पैड तैयार करता है.

सम्बंधित ख़बरें

Asim Munir, Shehbaz Sharif,
मुनीर पर आई बात तो अपने यौन अपराधियों को पाकिस्तान बुलाने पर राजी हुए शहबाज, ब्रिटेन से की ये डील 
Minister of External Affairs of India jaishankar
'गैर-जिम्मेदाराना और भड़काऊ...', विदेश मंत्री जयशंकर की टिप्पणी से तिलमिलाया पाकिस्तान 
Rajnath Singh.
'ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ ट्रेलर... पाकिस्तान को दी डोज', लद्दाख में बोले राजनाथ सिंह 
NIkita
पति भारत में करना चाहता है दूसरी शादी, दिया धोखा... पाकिस्तानी महिला की PM मोदी से न्याय की गुहार 
Imran Khan Pakistan
'लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिशें खतरनाक...', इमरान की पार्टी ने सेना को दिया मुंहतोड़ जवाब 

यह भी पढ़ें: तालिबान से लड़ाई, बलूचिस्तान-पीओके में विद्रोह...क्या आजादी के बाद से सबसे नाजुक मोड़ पर है PAK?

लश्कर की नई रणनीति
पहले भारतीय सेना ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत इस इलाके में लश्कर के कई लॉन्च पैड को सफलतापूर्वक तबाह कर दिया था. अब लश्कर ने अपनी रणनीति बदल दी है.

Advertisement

उनकी योजना POK के अलग-अलग इलाकों में छोटे-छोटे 'मरकज' बनाकर अपने आतंकियों को छिपाने और सुरक्षित रखने की है, ताकि सुरक्षा एजेंसियां उन्हें आसानी से निशाना न बना सकें. यह निर्माण सीधे तौर पर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement