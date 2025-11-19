scorecardresearch
 

Feedback

लालू यादव के करीबी अमित कात्याल को ED ने किया गिरफ्तार, 500 करोड़ की ठगी का आरोप

ED ने RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव के करीबी अमित कात्याल को रियल एस्टेट मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है. उन पर 500 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी, फर्जी कंपनियों के जरिए धन का डायवर्जन और श्रीलंका के कोलंबो प्रोजेक्ट में 205 करोड़ ट्रांसफर करने का आरोप है.

Advertisement
X
अमित कात्याल लालू यादव परिवार के करीबी बताए जाते हैं. (Photo: ANI)
अमित कात्याल लालू यादव परिवार के करीबी बताए जाते हैं. (Photo: ANI)

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को लालू प्रसाद यादव के करीबी और कारोबारी अमित कात्याल को रियल एस्टेट मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कर लिया. यह गिरफ्तारी गुरुग्राम स्थित ED की टीम ने की है. मामला Krrish Realtech Pvt. Ltd. से जुड़े बड़े रियल एस्टेट फ्रॉड का है, जिसमें सैकड़ों होमबायर्स से करोड़ों रुपये की कथित ठगी की गई.

ED की जांच के अनुसार, अमित कात्याल, उनके परिवार के सदस्य और संबंधित कंपनियों ने 400 से अधिक ग्राहकों से 500 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि वसूल की, जबकि उनके पास किसी भी वैध लाइसेंस की मंजूरी नहीं थी. एजेंसी के मुताबिक, इन आरोपियों ने प्लॉट खरीदने के इच्छुक लोगों को आकर्षक प्रोजेक्ट दिखाकर बुकिंग करवाई और फिर धन को अपने निजी खातों तथा शेल कंपनियों में डायवर्ट कर दिया.

यह भी पढ़ें: रोहिणी आचार्य ने दी थी पिता लालू यादव को किडनी, एक किडनी निकलवाने के बाद शरीर पर क्या असर पड़ता है?

सम्बंधित ख़बरें

Concern over safety of daughters in Bihar and silence of Lalu Prasad
'बेटे की करतूत छुपा रहे लालू,' बोलीं साध्वी निरंजन ज्योति 
क्या तेजस्वी ने लालू को किडनी देने से इनकार किया था? देखें विशेष 
तेज प्रताप ने संजय यादव पर FIR की मांग की है. (File Photo: ITG)
'माता-पिता के उत्पीड़न की कोशिश... पीएम मोदी और अमित शाह जांच कराएं', बोले तेज प्रताप 
रोहिणी आचार्य ने इशारों इशारों में संजय यादव पर भी जमकर हमला बोला. (File photos)
'बेटा काहे किडनी नहीं दिया...', रोहिणी आचार्य ने शेयर किया वीडियो, तेजस्वी पर जमकर बरसीं 
lalu yadav tejashwi yadav rjd mla
तेजस्वी के नेतृत्व पर लालू यादव की मुहर, RJD का झगड़ा इससे खत्म होगा या बढ़ेगा? 

जांच में यह भी सामने आया कि इन शेल कंपनियों में डमी डायरेक्टर्स को बैठाया गया था, ताकि असली लाभार्थियों का नाम छिपाया जा सके. इन कंपनियों के जरिए कई अचल संपत्तियां भी खरीदी गईं. ED का कहना है कि आरोपियों ने प्लॉट खरीददारों के साथ व्यवस्थित तरीके से धोखाधड़ी की और 'प्रोसीड्स ऑफ क्राइम' को अपने परिवार के फायदे के लिए उपयोग किया.

Advertisement

करीब 205 करोड़ रुपये श्रीलंका किया गया डायवर्ट

सबसे गंभीर खुलासे में ED ने बताया कि करीब 205 करोड़ रुपये की राशि, जो होमबायर्स से वसूली गई थी, उसे एक शेल फर्म Mahadev Infrastructure Pvt. Ltd. के जरिए श्रीलंका के कोलंबो में चल रहे एक होटल और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में भेज दिया गया. यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धन के अवैध ट्रांसफर का मामला भी बनता है.

यह भी पढ़ें: RJD विधायक दल के नेता बने तेजस्वी... पिता लालू यादव ने किया समर्थन, बताया भविष्य का नेता

EOW द्वारा दर्ज FIR पर की गई कार्रवाई

यह पूरा मामला दिल्ली और गुरुग्राम पुलिस की EOW इकाइयों द्वारा दर्ज एफआईआर और चार्जशीट से शुरू हुआ था, जिनके आधार पर ED ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी. एजेंसी अब कात्याल और संबंधित कंपनियों की संपत्तियों के ट्रैकिंग और अटैचमेंट की प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement