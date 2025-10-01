कोल्हापुर में निर्माणाधीन फायर स्टेशन की छत ढही, एक की मौत, छह घायल

महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मंगलवार रात कोल्हापुर नगर निगम के निर्माणाधीन फायर स्टेशन की स्लैब ढहने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और छह अन्य घायल हो गए. अधिकारी ने बताया कि हादसे के बाद फायर ब्रिगेड ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मलबे में दब पांच लोगों के सुरक्षित बाहर निकाल लिया है.

हादसे की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं और बचाव कार्य शुरू किया. मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए तत्काल कार्रवाई की गई.

अधिकारियों ने बताया कि स्लैब ढहने का सटीक कारण अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन शुरुआती जांच में निर्माण कार्य में गुणवत्ता या तकनीकी खामी की संभावना जताई जा रही है. पुलिस और नगर निगम ने मामले की जांच शुरू कर दी है, ताकि हादसे के कारणों का पता लगाया जा सके.

कोल्हापुर नगर निगम के मुख्य अग्निशमन अधिकारी मनीष रणबीसे ने एएनआई को बताया, 'आज कोल्हापुर नगर निगम के फायर डिपार्टमेंट भवन का निर्माण कार्य चल रहा था. स्लैब का काम अंतिम चरण में था, लेकिन अचानक स्लैब ढह गया. इस हादसे में ठेकेदार समेत छह लोग मलबे में फंस गए थे. फायर ब्रिगेड की टीम ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और पांच लोगों को सुरक्षित निकाल लिया. हालांकि, एक व्यक्ति की मलबे में दबने से मौत हो गई.'

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एसपी) धीरज कुमार बच्चू ने पुष्टि की कि फुलेवाड़ी इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत की छत गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई. मृतक की पहचान अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है. घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है.

