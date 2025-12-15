कोच्चि में दर्दनाक हादसा, मेट्रो पिलर से टकराई बाइक, युवक की मौत

केरल के कोच्चि शहर से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है. रविवार देर रात कोच्चि मेट्रो के एक पिलर से तेज रफ्तार मोटरसाइकिल टकरा जाने से 20 साल के युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पीछे बैठे उसके दोस्त की हालत गंभीर बनी हुई है. यह हादसा मुत्तम इलाके में उस वक्त हुआ, जब दोनों युवक एर्नाकुलम से अलुवा की ओर जा रहे थे.

मेट्रो पिलर से टकराई बाइक

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मृतक की पहचान बिलाल के रूप में हुई है, जो पथानामथिट्टा जिले का रहने वाला था. मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा युवक श्रीराम, जो कोल्लम का निवासी है, इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है.

पुलिस ने बताया कि रविवार रात बाइक तेज रफ्तार में थी. मुत्तम इलाके में एक मोड़ पर चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद मोटरसाइकिल सीधे कोच्चि मेट्रो के पिलर नंबर 187 से जा टकराई. टक्कर इतनी भीषण थी कि बिलाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि श्रीराम सड़क पर दूर जा गिरा.

हादसे की जांच में जुटी पुलिस

हादसे की सूचना मिलते ही अलुवा पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को अस्पताल भिजवाया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा.

अलुवा पुलिस ने हादसे के सही कारणों का पता लगाने के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है. शुरुआती जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही को हादसे की वजह माना जा रहा है, हालांकि पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी.

