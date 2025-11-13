केरल में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन हाइवे का भारी गार्डर गिरा, पिकअप चालक की मौत

केरल के अलप्पुझा जिले में गुरुवार तड़के एक दर्दनाक हादसा हो गया, जब राष्ट्रीय राजमार्ग-66 पर निर्माणाधीन एलिवेटेड हाईवे के काम के दौरान एक विशाल गार्डर नीचे गिर गया. यह गार्डर सीधे नीचे से गुजर रहे एक पिकअप वाहन पर आ गिरा, जिससे वाहन के चालक की मौके पर ही मौत हो गई. मृतक की पहचान राजेश के रूप में हुई है.

रात 2:30 बजे हुआ हादसा

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि हादसा रात करीब 2:30 बजे चांदीरूर इलाके में हुआ. एलिवेटेड हाइवे के 13 किलोमीटर लंबे प्रोजेक्ट के तहत निर्माण कार्य जारी था. निर्माण कार्य में लगे श्रमिक क्रेन की मदद से एक भारी गर्डर को पियर्स पर स्थापित कर रहे थे. गार्डर को रखने के बाद उसकी पोजिशनिंग ठीक की जा रही थी कि अचानक संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे जा रही पिकअप वैन पर गिर पड़ा.

रिपोर्ट के मुताबिक राजेश तमिलनाडु से अंडे लेकर लौट रहे थे. गार्डर गिरते ही पिकअप बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और राजेश वाहन की केबिन में फंस गए. स्थानीय लोगों ने बताया कि वो मदद के लिए हाथ हिला रहे थे, लेकिन केबिन इतना दब चुका था कि तुरंत बचाव संभव नहीं था.

पुलिस और फायर एंड रेस्क्यू की टीमों को कंक्रीट गर्डर काटने में तीन घंटे से अधिक समय लगा. जब तक राजेश को बाहर निकाला गया, उनकी मौत हो चुकी थी. स्थानीय विधायक डलीमा ने मौके पर पहुंचकर कहा कि आमतौर पर गर्डर लगाने के दौरान ट्रैफिक रोका जाता है, लेकिन इस बार आधी रात को काम के दौरान ट्रैफिक चालू रखा गया था. उन्होंने जिला प्रशासन से सख्त सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने और भविष्य में ऐसे कार्यों के दौरान पुलिस तैनात करने की मांग की है.

ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप

स्थानीय लोगों का आरोप है कि गार्डर गिरते ही निर्माण कार्य में लगे मजदूर और क्रेन ऑपरेटर मौके से भाग गए, जिससे बचाव कार्य देर से शुरू हुआ. कई निवासियों ने कहा कि निर्माण कंपनी सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर रही है. एक निवासी ने बताया कि पिकअप के ठीक पीछे एक बस और एक ट्रक चल रहे थे. अगर गार्डर उन पर गिरता तो बड़ा नुकसान हो सकता था

पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और जल्द ही मामला दर्ज होने की बात कही है. मृतक का पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा. हादसे के बाद इलाके में ट्रैफिक डायवर्जन लागू कर दिए गए हैं.



