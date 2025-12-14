scorecardresearch
 
केरल स्थानीय निकाय चुनाव के बाद हिंसा, कई CPM, BJP और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर केस

केरल में स्थानीय निकाय चुनावों के परिणाम जारी होने के बाद विभिन्न दलों के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़पें हुईं. कन्नूर के पनूर में सीपीएम कार्यकर्ताओं पर पत्थरबाजी करने और मुस्लिम लीग कार्यालय को निशाना बनाने का आरोप है.

उपद्रवियों ने कन्नूर में बीजेपी कार्यालय को आग के हवाले कर दिया. (Photo: ITG/Screenshot)
केरल में स्थानीय निकाय चुनावों के परिणाम घोषित होने के बाद विभिन्न दलों के कार्यकर्ताओं द्वारा सड़कों पर उतरकर जश्न मनाने के हुई हिंसक झड़पों में पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है. पुलिस ने बताया कि लगभग सभी प्रमुख दलों- CPM, BJP और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ विभिन्न घटनाओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं. कई आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और स्थिति अब नियंत्रण में है. पुलिस का कहना है कि घटनाओं को बढ़ने से रोका गया और कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

कन्नूर जिले के पनूर क्षेत्र में CPM कार्यकर्ताओं पर मुस्लिम लीग कार्यालय पर पत्थरबाजी करने का आरोप लगा है, जिसके लिए मुकदमा दर्ज किया गया. इसी जिले के कनन्नवम क्षेत्र में BJP कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी उपद्रव करने के मामले में केस दर्ज हुआ. वहीं, कोझिकोड जिले के इरमाला में CPM कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस कार्यालय पर हमले और तोड़फोड़ की घटना सामने आई. रात में हुई इस घटना में कांग्रेस कार्यालय क्षतिग्रस्त हो गया. इसके बाद UDF कार्यकर्ता भी वहां पहुंच गए, लेकिन पुलिस ने समय पर हस्तक्षेप कर स्थिति को बिगड़ने से रोक लिया. CPM कार्यकर्ता पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

पनूर क्षेत्र में ही एक वीडियो सामने आया, जिसमें CPM कार्यकर्ता कथित तौर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के घर पर हमला करते और धमकी देते दिख रहे हैं. एक व्यक्ति तलवार लहराते नजर आ रहा है. पुलिस ने इस मामले में भी केस दर्ज करके कुछ आरोपियों को हिरासत में ले लिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि चुनावी उत्साह में हुई इन घटनाओं को गंभीरता से लिया जा रहा है और सभी पक्षों के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई हो रही है. राज्य में राजनीतिक हिंसा के पुराने ​इतिहास को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और शांति बहाली के प्रयास जारी हैं.

