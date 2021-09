Coronavirus Update: कोरोना पर केरल से भी आ रही गुड न्यूज, त्योहारों के लिए सरकार ने की ये अपील

कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कड़े कदम उठा रही हैं. केंद्र सरकार ने आगामी त्योहारों के लिए खास अपील की है. साथ ही यह भी बताया है कि केरल में कोरोना के रोजाना सामने आने वाले मामलों में धीरे-धीरे कमी आ रही है. हालांकि, अब भी केरल कोरोना को लेकर देश में कुल मामलों में बड़ी संख्या में योगदान दे रहा है.

केरल पर गुड न्यूज देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दैनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ''केरल में मामलों की संख्या घट रही है, लेकिन यह अब भी देश में कुल मामलों की एक बड़ी संख्या में योगदान दे रहा है. देश भर में सक्रिय मामले कम हो रहे हैं, रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है. देश में ठीक होने की दर लगभग 98% है.

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया, ''देश में 18 ऐसे जिले हैं, जहां पर कोरोना वायरस की हर हफ्ते 5 से दस फीसदी तक पॉजिटिविटी रेट सामने आ रही है.'' केरल में इस समय सबसे ज्यादा एक्टिव केस हैं जोकि 144000 हैं. यह कुल एक्टिव मामलों में 52% है. महाराष्ट्र में इस समय 40 हजार, तमिलनाडु में 17 हजार और मिजोरम में 16800 कोरोना के सक्रिय मरीज हैं. वहीं, कर्नाटक में 12 हजार तो आंध्र प्रदेश में तकरीबन 11 हजार एक्टिव केसेस हैं, जिनका इलाज चल रहा है.

त्योहारों पर सरकार ने की ये अपील



अक्टूबर आते ही देश में त्योहारों का सीजन फिर से शुरू हो गया है. कोरोना महामारी की वजह से सरकारें और अधिक सचेत हैं. केंद्र सरकार ने लोगों से ज्यादा भीड़ वाले इलाकों में न जाने की अपील की है. राजेश भूषण ने कहा कि जैसे-जैसे त्योहार नजदीक आ रहे हैं, हम सभी से भीड़ से बचने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने और फेस मास्क का उपयोग करने की अपील करते हैं. कोविड-19 के उचित व्यवहार को बनाए रखते हुए त्योहार मनाएं. मालूम हो कि देश में अगले लगभग एक महीने में कई बड़े त्योहार आने वाले हैं. दशहरा, दिवाली, छठ जैसे त्योहारों को बड़ी धूम-धाम से मनाया जाता है. ऐसे में सरकारें सतर्क हो गई हैं कि कहीं भीड़ बढ़ने की वजह से कोरोना के मामलों में फिर से बढ़ोतरी न आ जाए.

As festivals are approaching, we appeal to all to avoid crowds, maintain physical distancing and use face mask. Celebrate festivals maintaining COVID19 appropriate behaviour: Union Health Secretary Rajesh Bhushan pic.twitter.com/ExdKdw4lcf