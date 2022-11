वंदे भारत ट्रेन, 5000 करोड़ का एयरपोर्ट टर्मिनल...पीएम मोदी बेंगलुरु को देंगे कई सौगातें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बेंगलुरु के दौरे पर हैं. उन्होंने यहां बेंगलुरु के केएसआर रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई. यह देश की 5वीं और दक्षिण की पहली वंदे भारत ट्रेन है. यह चेन्नई से मैसूर तक चलेगी. पीएम मोदी ने इससे पहले विधानसभा में महर्षि वाल्मीकि और संत कवि श्री कनक दास की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की.



काशी दर्शन ट्रेन की हुई शुरुआत



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में केएसआर रेलवे स्टेशन पर भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.



पीएम मोदी आज केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 का उद्घाटन भी करेंगे. पीएम मोदी यहां नादप्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फुट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे. इसके बाद वे यहां बेंगलुरु में एक सार्वजनिक समारोह में शामिल होंगे. इसके बाद पीएम मोदी तमिलनाडु जाएंगे. वे यहां डिंडीगुल में गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान के 36वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे.

पीएम मोदी बेंगलुरु में देंगे कई सौगातें



पीएम मोदी बेंगलुरु में जिस केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 का उद्घाटन करेंगे, उसे करीब 5000 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है. ये टर्मिनल इस हवाई अड्डे की सालाना यात्री क्षमता को लगभग 2.5 करोड़ से बढ़ाकर 5-6 करोड़ यात्री कर देगा. टर्मिनल 2 को बेंगलुरु की गार्डन सिटी के प्रति एक ट्रिब्यूट के तौर पर डिज़ाइन किया गया है और यहां यात्रियों को बगीचे में टहलने जैसा अनुभव मिलेगा.

Here are glimpses from Terminal 2 of the Kempegowda International Airport, Bengaluru. This will lead to capacity expansion of the airport and will boost commerce. I am glad that the terminal building accords topmost importance to sustainability. @BLRAirport pic.twitter.com/9MxVyClhig