कर्नाटक: ‘जब कांग्रेस छोड़ी थी तब BJP ने दिया था पैसों का ऑफर’, MLA का दावा

कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बीच राजनीतिक हलचल लगातार बनी हुई है. कांग्रेस का दामन छोड़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए विधायक श्रीमंत पाटिल का बयान इन दिनों सुर्खियां बटोर रहा है. विधायक का कहना है कि जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी, तब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें साथ आने के लिए रकम ऑफर की थी.



हालांकि, विधायक श्रीमंत पाटिल ने दावा किया कि उन्होंने बिना पैसे लिए ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी. पाटिल ने कहा, 'जब मैंने कांग्रेस छोड़ी तब बीजेपी ने पूछा था कि कितना पैसा चाहिए, तब भी मैंने एक भी रुपया नहीं लिया था. श्रीमंत पाटिल ने बयान पर विवाद होने के बाद इसे वापस लिया और कहा कि बीजेपी ने पैसा ऑफर नहीं किया था, मैंने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया.

I joined BJP without taking money. I was asked how much money I wanted but I refused &asked for minister's post to serve people. I don't know why I wasn't made a minister in this govt but I've been promised ministerial berth in next expansion: Karnataka MLA Shrimant Patil (11.09) pic.twitter.com/q28p3lzPts