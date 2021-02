ग्रेटा थनबर्ग को लेकर कन्हैया कुमार का ट्वीट, कहा- क्लब में आपका स्वागत!

CPI नेता कन्हैया कुमार ने किसान आंदोलन को लेकर चल रहे घमासान पर केंद्र सरकार को घेरा है. उन्होंने पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग को लेकर ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है.

कन्हैया कुमार ने ट्वीट किया, डियर ग्रेटा थनबर्ग क्लब में आपका स्वागत है! जय शाह के पिता के निर्देश पर दिल्ली पुलिस द्वारा आपके खिलाफ FIR इस बात का सबूत है कि आप अच्छी लड़ाई लड़ रही हैं. मेरे कई दोस्त पहले से ही इसके लिए जेल में हैं! लड़ते रहो!'

Dear @GretaThunberg welcome to the club! An FIR against you by Delhi Police, at the direction of Jay Shah’s father, is proof that you are fighting the good fight & are on the right side of history! Many of my friends are already in prison as part of it! Keep fighting! ✊🏽