ममता की चिट्ठी पर नड्डा बोले- दीदी ने हार मान ली, डूब रही TMC की नाव

पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के एकजुट होने के लिए विपक्षी नेताओं का आह्वान किये जाने पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कटाक्ष किया है. जेपी नड्डा ने कहा कि एक समान विचार वालों को एकजुट होने का पूरा हक है, लेकिन बीजेपी नेताओं के खिलाफ एकजुट करने का आह्वान बताता है कि ममता बनर्जी की नाव डूब रही है.

जेपी नड्डा ने कहा कि लोकतंत्र में सबको अधिकार है कि चुनावी रणनीति में अपने वैचारिक पृष्ठभूमि वालों को इकट्ठा करे. ये पार्टी का आंतरिक मामला है. लेकिन बीजेपी और पीएम मोदी के खिलाफ एकजुट होने की बात करना इस बात का संकेत है कि ममता बनर्जी की नाव डूब रही है. वह अपनी डूबती नाव बचाने के लिए सबको एकजुट होने का आह्वान कर रही हैं. जेपी नड्डा ने कहा कि ममता बनर्जी ने मान लिया है कि उनकी नाव डूब रही है और अब वो मुसीबत में हैं.

#WATCH| Everyone has right to unite with like-minded people, but gathering everyone against BJP is an indication that your ship is sinking.There's a saying in English,'Save our souls or Save our ship'. Mamata Ji has accepted her ship is sinking,it's an effort to save it:BJP chief pic.twitter.com/RF1fVSTMOI