नक्शे में लद्दाख को चीन का हिस्सा बताने पर संसदीय कमेटी ने ट्विटर से पूछे सवाल

भारत के लद्दाख को अपने नक्शे में चीन का हिस्सा बताने पर बुधवार को ट्विटर को संसद की पार्लियामेंट्री कमेटी के सवालों का सामना करना पड़ा. इसके अलावा भी पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर कई सवाल ट्विटर से पूछे गए.



बीते दिनों ये बात सामने आई थी कि ट्विटर पर लद्दाख की लोकेशन दिखाने पर उसे चीन का हिस्सा बताया जा रहा है. अब संसदीय कमेटी ने इस मामले में ट्विटर से लिखित में स्पष्ट जवाब मांगा है.

कमेटी ने ट्विटर से पूछा कि वो किस तरह किसी कंटेंट को हटाते हैं, किसी बातचीत को म्यूट करते हैं. इस दौरान ट्विटर से इसकी प्रक्रिया, कानून, नियम और तय करने के तरीके के बारे में पूछा गया.

Representatives of Twitter are appearing before Joint Committee Parliamentary panel in connection with Data Protection Bill. Amazon representatives to appear at 3 pm today. Tomorrow, Google and some other organisations will appear: Sources