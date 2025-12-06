scorecardresearch
 
दिल्ली-मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु... 11 एयरपोर्ट पर इंडिगो की 570 उड़ानें रद्द, री-शेड्यूलिंग और रिफंड से जूझ रहे यात्री

इंडिगो के ऑपरेशनल संकट का असर 6 दिसंबर को भी खत्म नहीं हुआ. देश के कई बड़े एयरपोट्स पर आज सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दी गईं, जिससे हजारों यात्री परेशान देखे गए. कई एयरपोर्ट पर यात्रियों को घंटों कतार में खड़ा रहना पड़ा. कुछ जगह इंडिगो के काउंटर्स पर सहयोग ना करने की शिकायतें सामने आईं. कंपनी लगातार शेड्यूल में बड़े बदलाव कर रही है. अब तक 11 बड़े एयरपोर्ट्स पर कुल 571 फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं.

दिल्ली से लेकर मुंबई और चेन्नई से हैदराबाद-बेंगलुरु तक इंडिगो की उड़ानें प्रभावित हो रहीं. (Photo- PTI)
इंडिगो संकट से घरेलू उड़ानें बुरी तरह प्रभावित हुई हैं. अब तक तक 11 बड़े एयरपोर्ट पर 571 उड़ानें रद्द हो गईं. इस बड़े पैमाने पर कैंसिलेशन से हजारों यात्रियों को परेशान देखा जा रहा है. 4 दिन में 2000 से ज्यादा विमान डाउन हुए और 4 गुना तक किराया बढ़ोतरी की खबरें आईं. हालांकि, आज नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने फेयर कैप लागू कर दिया और मनमाने किराया वसूली पर ब्रेक लगा दिया है.

फिलहाल, DGCA एक्शन में है. रोस्टर के सिलसिले में अपने निर्देश वापस ले लिया है. पायलट के रेस्ट वाला नियम बदल दिया है. नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने गृह मंत्री अमित शाह को इंडिगो मामले में पूरी जानकारी दी है. इसके बाद DGCA ने आदेश वापस लिया. DGCA ने उड़ानों में आ रही बाधाओं के बीच सभी पायलट संघों से अपील की है कि बढ़ते हवाई यात्रा दबाव के बीच सहयोग करें. इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स का बयान भी आया है. उन्होंने बताया कि 5 दिसंबर को 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुईं हैं. सामान्य संचालन 10–15 दिसंबर तक बहाल हो जाएगा.

जानकारी के मुताबिक, 11 एयरपोर्ट्स पर 571 उड़ानें रद्द हुई हैं. इनमें इनमें चेन्नई में 49, बेंगलुरु में 124, हैदराबाद में 69, पुणे में 42, लखनऊ में 8 और तिरुवनंतपुरम में 9, मैंगलोर में 3, मुंबई में 109, जयपुर में 13, अहमदाबाद में 59, दिल्ली में 86 उड़ानें कैंसिल हुई है. देशभर के एयरपोर्ट्स पर यात्रियों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं. इसके अलावा, यात्रियों को री-शेड्यूलिंग और रिफंड जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. 

मंत्रालय ने सभी प्रभावित रूटों पर फेयर कैप लागू कर दिया.
हवाई किराए की मनमानी पर ब्रेक... इंडिगो संकट के बीच सरकार सख्त, सभी रूटों पर लागू किया कैप 
मैंगलोर एयरपोर्ट पर 3 उड़ानें रद्द

6 दिसंबर को मैंगलोर एयरपोर्ट पर इंडिगो की कुल तीन उड़ानें रद्द हुईं. इनमें 6E6453/6E6454 (बेंगलुरु–मैंगलोर–बेंगलुरु), 6E256 (मैंगलोर–बेंगलुरु), 6E578 (बेंगलुरु–मैंगलोर) शामिल हैं.

मुंबई एयरपोर्ट पर 109 उड़ानें रद्द

CSMIA मुंबई के मुताबिक इंडिगो ने 51 Arrivals और 58 Departures को मिलाकर 109 उड़ानें रद्द की हैं. यह इस पूरे कैंसिलेशन संकट का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है.

जयपुर एयरपोर्ट पर 25 उड़ानें रद्द

AOCC जयपुर के मुताबिक 12 आगमन और 13 प्रस्थान की उड़ानें रद्द की गई हैं. अधिकारियों के अनुसार ये आंकड़े बदल भी सकते हैं.

अहमदाबाद एयरपोर्ट पर 59 उड़ानें रद्द

अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इंडिगो की 35 प्रस्थान और 24 आगमन को मिलाकर 59 उड़ानें रद्द होने की जानकारी मिली है.

दिल्ली एयरपोर्ट पर 86 उड़ानें रद्द

सूत्रों ने बताया कि दिल्ली एयरपोर्ट से इंडिगो की कुल 86 उड़ानें रद्द की गई हैं. यह संख्या लगातार अपडेट हो रही है.

चेन्नई एयरपोर्ट पर 49 उड़ानें रद्द

चेन्नई में यात्रियों को आज भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है. कई उड़ानें अंतिम समय पर रद्द हुईं हैं. 29 प्रस्थान और 20 आगमन से जुड़ी उड़ानें रद्द हुईं. जानकारी को लेकर भी भ्रम की स्थिति है. काउंटर और डिस्प्ले बोर्ड में संख्या मैच नहीं कर रही है.

बेंगलुरु एयरपोर्ट पर 124 उड़ानें प्रभावित

बेंगलुरु एयरपोर्ट पर इंडिगो की आज 63 Departure और 61 Arrival उड़ानें रद्द हो गईं. हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि कल की तुलना में आज की स्थिति थोड़ी बेहतर है और संचार व्यवस्था सुधरी है.

हैदराबाद एयरपोर्ट पर 69 उड़ानें रद्द

हैदराबाद एयरपोर्ट पर इंडिगो की 26 Arrival और 43  Departure उड़ानें रद्द हो गईं.

पुणे एयरपोर्ट पर 42 उड़ानें रद्द

आज पुणे से निर्धारित इंडिगो की सभी Departure  शाम के बाद रद्द कर दिए गए. कुल 42 उड़ानें रद्द हुई हैं.

लखनऊ एयरपोर्ट पर 8 उड़ानें रद्द

लखनऊ एयरपोर्ट पर भी संकट जारी है. कुल 8 उड़ानें रद्द हुईं. इनमें 7 इंडिगो और 1 एयर इंडिया शामिल है. जो फ्लाइट्स रद्द हुईं, उनमें इंडिगो दिल्ली 6E 6737 (10.05am), इंडिगो दिल्ली 6E 758 (2.35pm), इंडिगो दिल्ली 6E 2292 (4.20pm), इंडिगो कोच्चि 6E 435 (4.50pm) शामिल हैं.

तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर 9 उड़ानें रद्द

तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर कुल 4 आगमन और 5 प्रस्थान उड़ानें रद्द हुई हैं. यहां आगमन में 11 घरेलू और 11 प्रस्थान की फ्लाइट शेड्यूल हैं. इसके अलावा,  इंटरनेशनल में 2 आगमन और 2 प्रस्थान की उड़ानें निर्धारित हैं. अब तक घरेलू से जुड़ी 4 आगमन और प्रस्थान से जुड़ी 5 उड़ानें प्रभावित हुईं. इनमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु की उड़ानें प्रभावित हुई हैं.

देहरादून एयरपोर्ट

यहां इंडिगो की सीमित उड़ानें ही संचालित हो रही हैं. देरी वाली उड़ानों को संभालने के लिए एयरपोर्ट का समय बढ़ाया गया है. यात्रियों से कहा गया है कि फ्लाइट स्टेटस जरूर चेक करें.

