भारतीय रेलवे ने यहां बनाया सौर ऊर्जा से लैस प्लेटफॉर्म, होगा लाखों का फायदा

इस वक्त पूरी दुनिया बढ़ती गर्मी से सब लोग परेशान है. ऐसे में भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने पर्यावरण की बेगतरी के लिहाज से विजयवाड़ा स्टेशन (Vijaywada Railway station) पर एक बेहतर प्रयोग किया है. इसके जरिए रेलवे को भारी बचत होगी. साथ ही प्रदूषण मुक्त भी रहेगा. बता दं कि विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म्स को पूरी तरह और ऊर्जा से लैस किया गया है.

केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इसकी बारे में जानकारी देते हुए बताया कि विजयवाडा रेलवे स्टेशन पर टिन शेड की जगह सोलर पैनल लगाए गए हैं. इससे बिजली की बचत तो होगी ही साथ ही यात्रियों को भी गर्मी से राहत देंगे. अभी तक देशभर के रेलवे स्टेशनों पर टिन शेड लगाए जाते थे. लेकिन पहली बार किसी रेलवे स्टेशन पर टिन शेड की जगह सोलर पैनक लगाए गए हैं.

Vijayawada Station becomes the first in India to be equipped with an innovative solar photovoltaic cover-over-platform. It will:



✅ Ensure savings of ₹8.1 lakh p.a.



⚡️ Meet 18% power requirements of the station, reducing carbon emissions



👨‍👩‍👧‍👦 Act as shelter for passengers pic.twitter.com/7GejlBTZqQ