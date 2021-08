रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज! इन रूट्स पर बढ़ाई गई ट्रेन सेवाएं, यहां देखें पूरी लिस्ट

Indian Railways Extend Service: कोरोना की दूसरी लहर का प्रभाव कम होते ही रेलवे ने एक फिर रफ्तार पकड़ ली है. यात्रियों की सुविधा के लिए लगातार भारतीय रेलवे (Indian Railways) सेवाओं में विस्तार कर रहा है. इसी बीच पूर्वी रेलवे (Eastern Railways) ने पश्चिम बंगाल और बिहार के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन की सर्विस अब जमालपुर तक बढ़ा दी है.

पूर्व रेलवे द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, हावड़ा-भागलपुर के बीच चलने वाली 03015/03016 हावड़ा-भागलपुर कविगुरू एक्सप्रेस अब जमालपुर तक अब अपनी सर्विस देगी. पांत अगस्त को ये हावड़ा से और छह अगस्त को जमालपुर से यह ट्रेन हावड़ा जमालपुर के बीच चलेगी.

Howrah - Bhagalpur - Howrah Special train to be extended up to Jamalpur. pic.twitter.com/vH4v6XTW3K