Indian Railways: बारिश के कारण एमपी से चलने वाली कई ट्रेनें रद्द, कुछ का बदला रूट, देखें पूरी लिस्ट

Indian Railways Cancel Trains: देश के कई राज्यों में भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है. लगातार हो रही बारिश से जन जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है. कई जगहों पर तो बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं. वहीं, दूसरी तरफ भारतीय रेलवे (Indian Railways) को भी भारी बारिश के कारण कई ट्रेनें रद्द करनी पड़ रही हैं. पश्चिमी रेलवे ने भी विभिन्न रूट्स पर कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है.

पश्चिम मध्य रेलवे के पराखेड़ा-मोहना सेक्शन के बीच पटरी टूटने के कारण कई ट्रेनों का रूट डायवर्ट कर दिया है. अब ये ट्रेनें मक्सी-गुना-बीना-झांसी के डायवर्ट रूट पर चलाई जाएगी.

इन ट्रेनों का रूट किया गया डायवर्ट

ट्रेन संख्या 04309 उज्जैन - देहरादून 04/08

ट्रेन संख्या 09307 इंदौर-चडीगढ़ स्पेशल 05/08

ट्रेन संख्या 01104 बांद्रा (टी) - झांसी स्पेशल 04/08

