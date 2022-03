Indian Railways: उत्तर भारत के लिए IRCTC लाया धमाकेदार पैकेज, वैष्णो देवी समेत इन जगहों की करें यात्रा

IRCTC North India Package: कोरोना वायरस महामारी के मामलों में कमी आने की वजह से लोगों ने एक बार फिर से अपने घरों से निकलना शुरू कर दिया है. लगभग दो सालों तक घरों में कैद रहने की वजह से कई लोग अब बाहर घूमने का प्लान बना रहे हैं. ऐसे में आईआरसीटीसी (IRCTC) इन यात्रियों के लिए कई तरह के पैकेज लेकर आया है.

IRCTC ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसी तरह के एक शानदार पैकेज के बारे में जानकारी दी है. इस पैकेज के तहत लोगों को उत्तर भारत की यात्रा करवाई जा रही है. IRCTC यह यात्रा 'देखो अपना देश' के तहत करवा रहा है. IRCTC ने ट्वीट किया, '' IRCTC के पॉकेट फ्रैंडली पैकेज के तहत उत्तर भारत की यात्रा करें. इस पैकेज की शुरुआत 16,570 रुपये से होती है. परफेक्ट फैमिली हॉलीडे के लिए पैकेज बुक करने के लिए विजिट करें https://bit.ly/37hGefG.

जानिए क्या है पैकेज में खास?

IRCTC के इस उत्तर भारत के पैकेज की बात करें तो इसमें कई तरह की खासियतें हैं. इसमें आगरा, मथुरा, माता वैष्णो देवी, अमृतसर की यात्रा करने का मौका मिल रहा है. इसके लिए बोर्डिंग और डी-बोर्डिंग प्वाइंट विशाखापट्नम, संबलपुर है. वहीं, डिपार्चर डेट की बात करें तो यह 29.07.2022 है. IRCTC इस पैकेज में ट्रेन के जरिए यात्रा करवाएगा. वहीं, यह यात्रा छह रातों और सात दिनों के लिए होगी. इसमें ट्रेन, बस, खाना, गाइड, इंश्योरेंस आदि शामिल है.

Travel to #NorthIndia's most treasured gems with #IRCTCTourism's pocket-friendly 7D/6N Train tour package starting at Rs. 16,570/-pp*. To #book this perfect family holiday, visit https://t.co/qOyul2xUIX. *T&C Apply@AmritMahotsav