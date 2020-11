Indian Railways: रेलवे ने बदले इन ट्रेनों के मार्ग, यात्रा से पहले यहां देखें रूट मैप

सरकार और गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों के बीच किसी प्रकार की सकारात्मक बातचीत नहीं होने के कारण गुर्जरों का आंदोलन सोमवार को दूसरे दिन भी जारी रहा. आंदोलन के दौरान गुर्जर समाज के लोग बड़ी संख्या में पीलूपुरा में रेलवे ट्रैक पर बैठे दिखे और कई स्थानों पर रेल पटरियों को नुकसान पहुंचाया. इस आंदोलन के कारण रेल यात्रियों का काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल में हिंडौन सिटी-बयाना रेलखंड पर गुर्जर आंदोलन के कारण ट्रेन सेवा को बंद कर दिया गया है. इसके कारण कई ट्रेनों को बदले हुए रूट से चलाया जा रहा है. रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने ट्रेनों के परिवर्तित मार्ग की जानकारी दी है.

गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के आह्वान पर गुर्जर बयाना के आसपास दिल्ली-मुंबई रेल मार्ग पर बैठ गए हैं. इसके कारण रेलवे ने 26 ट्रेनों के रूट को डायवर्ट कर दिया है. पुलिस ने अनुसार बडी संख्या में युवा आंदोलनकारी भरतपुर के बयाना में रेलवे ट्रेक पर जमे हुए है और उन्होंने रेलवे ट्रेक को भी नुकसान पहुंचाया है.

Passengers to please note.



Due to Gurjar Agitation in Kota Division, some WR trains will be run on diverted routes.



Train movement has been affected between Hindaun City - Bayana section in Rajasthan. #WRUpdates. pic.twitter.com/BsyeSFQWqA