बंगाल की खाड़ी में नेवी ने INS कोरा से दागी मिसाइल, धुआं-धुआं हुआ टारगेट

भारतीय नेवी ने शुक्रवार को अपनी ताकत में एक नये मुकाम को जोड़ा है. शुक्रवार को आईएनएस कोरा से एंटी शिप मिसाइल (AShM) को दागा गया. बंगाल की खाड़ी में इसका टेस्ट किया गया.



जानकारी के मुताबिक, इस मिसाइल ने बिल्कुल सटीक निशाना लगाया और जिस शिप पर टेस्ट के लिए इसे दागा गया उसे धुआं-धुआं कर दिया.

देखें: आजतक LIVE TV



भारतीय नेवी ने अपने बयान में कहा है कि INS कोरा से दागी गई मिसाइल की सबसे अधिक रेंज का इस्तेमाल किया गया है और इसका निशाना बिल्कुल सटीक लगा है.

#AShM fired by #IndianNavy's Guided Missile Corvette #INSKora hits the target at max range with precise accuracy in #BayofBengal.

Target ship severely damaged & in flames.#IndianNavy #MissionDeployed & #CombatReady.#StrikeFirst #StrikeHard #StrikeSure#हरकामदेशकेनाम pic.twitter.com/EJwlAcN781