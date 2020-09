‘मंत्र-दुआ से लेकर जो बोले सो निहाल के नारे तक’, ऐसे राफेल के लिए हुई सर्वधर्म पूजा

फ्रांस से आए पांच राफेल लड़ाकू विमान आज औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल हो गए हैं. अंबाला एयरबेस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में इन्हें शामिल किया गया. इस दौरान वायुसेना की प्रक्रिया के तहत सभी धर्मों के गुरुओं ने यहां पर पूजा की और विधिवत रूप से राफेल को शामिल किया गया. इस दौरान धर्मगुरुओं ने शांति की दुआ मांगी, साथ ही देश के जवानों की सलामती की प्रार्थना की.



पूजा की शुरुआत सबसे पहले हिन्दू धर्म के गुरु ने की, जिन्होंने मंत्रोच्चार के साथ प्रक्रिया को आगे बढ़ाया. इसके बाद मुस्लिम धर्मगुरु ने अपनी बात की, यहां दुआ करते हुए उन्होंने कहा कि अल्लाह, हिन्दुस्तान के जवानों को ताकत दे. जवानों के अंदर इतनी शक्ति आए कि दुश्मनों के छक्के छूट जाएं.



मुस्लिम धर्मगुरु ने कहा कि हमारी हुकूमत ने जो राफेल लिया है, उससे दुश्मन हिंदुस्तान की ताकत को जाने. अल्लाह, हमारे प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को ताकत दे. हमारे जवानों में वीर अब्दुल हमीद जैसा हौसला दे.

'Sarva Dharma Puja' conducted at the Rafale induction ceremony, at IAF airbase in Ambala



Defence Minister Rajnath Singh, Minister of the Armed Forces of France Florence Parly and Air Force Chief Air Chief Marshal RKS Bhadauria present. pic.twitter.com/Bu2A54z8HD