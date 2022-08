Weather Update: मध्य प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी, जानें देश के मौसम का हाल

Weather Forecast Today 22 August 2022: देश के कई राज्यों में इन दिनों मूसलाधार बारिश जारी है. उत्तराखंड और हिमाचल में तो भारी बारिश और भूस्खलन से काफी नुकसान हुआ है. वहीं, मध्य प्रदेश के भोपाल और आसपास के क्षेत्रों में भी बारिश से नदी-नाले उफान पर हैं. इसके अलावा राजस्थान और झारखंड में भी तेज बारिश दर्ज की गई है.

मध्य प्रदेश के राजगढ़ ज़िले के ब्यावरा में लगातार मूसलाधार बारिश के चलते अजनार नदी में उफान आ गया है. अजनार नदी में इतना पानी आ गया कि नदी के पास की कॉलोनियां जलमग्न हो गई हैं. कुछ इलाकों में 3-4 फीट तक पानी भरने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

मौसम विभाग का मध्य प्रदेश के कई जिलों में अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट है. भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, सागर दमोह, नरसिंहपुर और जबलपुर जिलों में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. जबकि रीवा, नर्मदापुरम, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, खंडवा और देवास जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है.





MP | Hanuman Taal in Jabalpur overflows due to incessant rainfall in the district



With continuous rainfall, such incidents have happened in multiple areas. Our teams are on it; we have also talked to the municipal corporation's technical team: SDM Namah Shivay Arjaria (21.08) pic.twitter.com/g7ifl4JSsX