Rainfall Alert: मैंडूस तूफान का असर, तमिलनाडु समेत कई राज्यों में आज भी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

Cyclone Mandous: चक्रवाती तूफान मैंडूस ने तमिलनाडु में जमकर तबाही मचाई है. इसके प्रभाव से आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट और उत्तरी तटीय तमिलनाडु में भारी बारिश हुई है. वहीं, तमिलनाडु के तटीय इलाकों से मैंडूस तूफान (Cyclone Mandous) के गुजरने का असर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु और आस-पास के जिलों में भी देखने को मिला है.

मौसम विभाग (IMD) ने इन इलाकों में आज (रविवार), 11 दिसंबर को भी हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया है. वहीं, बेंगलुरु के आसमान में बादल छाए रहने के साथ कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा रविवार के लिए जारी पूर्वानुमान के मुताबिक, आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहेंगे. जबकि कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.

मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक, चक्रवाती तूफान मैंडूस अब एक डिप्रेशन में कमजोर हो गया है. हालांकि, इसके असर से दक्षिण आंध्र प्रदेश, दक्षिण कर्नाटक और उत्तर आंतरिक तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है. जबकि कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप के बाकी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इसके अलावा तेलंगाना में हल्की बारिश के साथ कुछ जगहों पर मध्यम बारिश हो सकती है.

