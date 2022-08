Rain and Flood Updates: मध्य प्रदेश से राजस्थान तक बाढ़-बारिश, पहाड़ों पर भूस्खलन से आवाजाही ठप

Rainfall Alert: देशभर में इन दिनों कई राज्यों में भारी बारिश से तबाही मची हुई है. मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ों तक आसमान से आफत बरस रही है. मैदानी इलाकों में जहां बाढ़ की स्थिति है तो वहीं, पहाड़ों पर फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड से तबाही मची हुई है. मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश तक बारिश का कहर देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग की मानें तो पहाड़ी इलाकों में 24 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहेगा.

राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश के चलते कई जगह से जलजमाव की तस्वीरें सामने आई हैं. वहीं, कोटा में कल रात से लगातार हो रही बारिश की वजह से कोटा के कई इलाकों में पानी भर गया है. कोटा बैराज के गेट खोलकर पानी की निकासी का रास्ता बनाया जा रहा है.

राजस्थान के जयपुर की बात करें तो आज से अगले 6 दिनों तक बारिश की संभावना है. मौसम विभाग की मानें तो अजमेर में आज और कल मध्यम बारिश की संभावना है. 24 से 26 अगस्त के बीच हल्की बारिश जारी रहने की संभावना है.

#WATCH Several roads, bridges are inundated as heavy rainfall continues to lash the Tonk area of Rajasthan pic.twitter.com/Ju2gM1GWiJ