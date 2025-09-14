scorecardresearch
 

हैदराबाद: 35 वर्षीय पिता ने मासूम बेटे को तकिए से दबाकर मार डाला, फिर शव नदी में फेंका

हैदराबाद में 35 वर्षीय मोहम्मद अकबर ने अपने 2.5 साल के बेटे मोहम्मद अनास की हत्या कर शव को म्यूसी नदी के नयापुल क्षेत्र में फेंक दिया. शुरुआत में उसने बच्चे के गायब होने की शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन मोबाइल रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज से सच सामने आया. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर नदी में शव की तलाश शुरू कर दी है.

पिता के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज. (Photo: Screengrab)
हैदराबाद से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है. यहां 35 वर्षीय मोहम्मद अकबर ने कथित तौर पर अपने 2.5 साल के बेटे मोहम्मद अनास की हत्या कर दी और शव को म्यूसी नदी के नयापुल क्षेत्र में फेंक दिया. यह घटना पूरे शहर में सनसनी फैल गई है.

पुलिस के अनुसार अकबर और उसकी पत्नी सना बेगम के बीच अक्सर झगड़े होते थे. अकबर का आरोप था कि उनका छोटा बेटा अक्सर बीमार रहता है, और इसी को लेकर वे पत्नी को जिम्मेदार ठहराते थे. शुक्रवार रात, जब सना घर पर नहीं थी और काम पर गई हुई थी, तो अकबर ने कथित तौर पर बेटे को तकिये से दबाकर मार दिया.

यह भी पढ़ें: मां अस्पताल गई, बेटा घर से गायब... हैदराबाद में 'अपहरण केस' से बेनकाब हुआ बाल तस्करी गिरोह

इसके बाद उसने बच्चे के शव को बैग में रखकर बाइक पर नदी तक ले गया और म्यूसी नदी में फेंक दिया. शुरुआत में अकबर ने अपने बेटे के गायब होने की शिकायत दर्ज कराई थी. लेकिन पुलिस की जांच में मोबाइल रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घटना का सच सामने आया. आरोपित ने अंततः हत्या की अपना अपराध कबूल कर लिया.

हैदराबाद पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर म्यूसी नदी के नयापुल क्षेत्र में शव की तलाश शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारियों ने कहा कि शव बरामद करने के लिए नदी में व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. पुलिस ने यह भी कहा कि अकबर के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

---- समाप्त ----
