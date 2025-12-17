scorecardresearch
 
तिरुपति मंदिर में मुंडन के लिए रोज इस्तेमाल होते हैं 40 हजार ब्लेड्स, बिजनेसमैन ने दान किए 1.2 करोड़ रुपए

तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम का कहना है कि ब्लेड का दान न सिर्फ मंदिर के प्रबंधन में मदद करेगा, बल्कि इस धार्मिक परंपरा को सुचारू रूप से चलाने में भी योगदान देगा.

मुंडन के लिए रोजाना 40 हजार हाफ ब्लेड इस्तेमाल होते हैं.(File Photo:ITG)
दुनिया के सबसे अमीर हिंदू मंदिर श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के संरक्षक तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) को एक खास दान प्राप्त हुआ. हैदराबाद के एक बिजनेसमैन बी श्रीधर ने मंदिर की मुंडन रस्मों के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए के हाफ ब्लेड दान किए हैं.

बिजनेसमैन बी श्रीधर ने कल्याणकट्टों (मुंडन केंद्रों) की सालाना जरूरत को पूरा करने के लिए काफी संख्या में हाफ ब्लेड दान किए. जिनकी कीमत 1.2 करोड़ रुपए के आसपास है.

न्यूज एजेंसी पीटीआई ने एक प्रेस रिलीज के हवाले से बताया, "हैदराबाद के बिजनेसमैन बी श्रीधर ने तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम को 1.2 करोड़ रुपए के हाफ ब्लेड दान किए हैं."

TTD के चेयरमैन बीआर नायडू ने कहा कि मंदिर संस्था हर साल भक्तों के बाल मुंडवाने के लिए इस्तेमाल होने वाले ब्लेड पर करीब 1.1 करोड़ रुपए खर्च करती है, जो भगवान को अपने बाल चढ़ाते हैं.

उन्होंने आगे कहा कि कल्याणकट्टों में रोजाना लगभग 40 हजार हाफ ब्लेड इस्तेमाल होते हैं और श्रीधर के दान से मंदिर की पूरे साल की जरूरत पूरी हो जाएगी.

बता दें कि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का आधिकारिक संरक्षक है, जो विश्व का सबसे धनी हिंदू मंदिर है. इस मंदिर में प्रतिदिन हजारों भक्त अपनी मनोकामना पूरी होने पर बाल दान करते हैं, जिसे 'मुंडन सेवा' कहा जाता है.

