कोविड सर्टिफिकेट से कैसे लिंक करें पासपोर्ट नंबर? जानिए

कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार अब पहले की तुलना में काफी तेज हो गई है. मामले कम हो रहे हैं. ऐसे में रियायतों का दौर भी शुरू हो गया है. कई लोग विदेश में छुट्टियां मनाने की तैयारी कर रहे हैं. लेकिन अब विदेश में ट्रैवल करने के दौरान अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य रहेगा. ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि आखिर कोविड सर्टिफिकेट से कैसे लिंक किया जाए पासपोर्ट नंबर?

कोविड सर्टिफिकेट से लिंक करें पासपोर्ट नंबर

अब CoWIN ऐप के जरिए आप आसानी से इस काम को कर पाएंगे. आरोग्य सेतु के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इसकी जनकारी दी गई है. बकायदा बताया गया है कि किस तरीके से आप कम समय में अपना कोविड सर्टिफिकेट पार्सपोर्ट नंबर से लिंक कर सकते हैं. लिंक करने के लिए इस प्रक्रिया को फॉलो करें-

Now you can update your Passport number in your vaccination certificate.

Login to https://t.co/S3pUooMbXX.

Select Raise a Issue

Select the passport option



Select the person from the drop down menu



Enter passport number

Submit



You will receive the new certificate in seconds. pic.twitter.com/Ed5xIbN834